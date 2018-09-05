Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımında Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Evkur Yeni Malatyaspor U21 Takımı henüz 3 puanla tanışamaması moralleri bozarken, Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un kadroda farklı alternatiflere yönelebileceği belirtiliyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan takım, daha sonra pas ağırlıklı çift kale maç yaptı.



“İnşallah alt yapı olarak daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum”

Takımdaki son durumu değerlendiren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Konyaspor maçında sadece futbol oynamayı düşünen bir takımla, buna müsaade etmeyen bir takım vardı. Biz skordan ziyade futbolcu gelişimi ve oynanan futbolun kalitesine bakıyoruz. Tabi bu sezon bazı düşüncelerimizden dolayı U21 kategorisinde saha sonuçları iyi olmadı. Bunun nedenini daha önce açıklamıştık. U21 olmayacak, U19 olacak. Bizde bu doğrultuda bazı adımlar atıyoruz. İnşallah alt yapı olarak daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com