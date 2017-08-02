02 Ağustos 2017 Çarşamba

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Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası için Ankara’da toplandı

Yeni sezon kampının ardından 3 gün izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, 4 Ağustos’ta katılacağı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Futbol Turnuvası maçları için Ankara’da toplanarak kampa girdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:30
Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası için Ankara’da toplandı
  Süper Lig'e 13 Ağustos’ta oynayacağı Osmanlıspor maçıyla merhaba diyecek olan sarı-siyahlılar, zorlu lig maratonu öncesinde TSYD Turnuvası ile görücüye çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Ankara Futbol Turnuvası’nda 4 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde iki etaplı bir kamp süreci geçiren sarı-siyahlılar, transferde şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Ali Dere ve Ferhat Kiraz ile Sağlam’ın raporu doğrultusunda yollarını ayıran Malatya ekibi, son olarak Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş sol bek oyuncusu Aly Cissokho’yu renklerine bağladı. 
Teknik Direktör Sağlam’ın transfer istediği yönetimin, TSYD maçlarında takımın sergileyeceği performansa göre transfere son şeklini vereceği belirtildi. Taraftarın da nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekleyen Evkur Yeni Malatyaspor, lig öncesi TSYD Kupası’nı kazanarak moral kazanmak istiyor.
İHA
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