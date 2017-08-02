Süper Lig'e 13 Ağustos’ta oynayacağı Osmanlıspor maçıyla merhaba diyecek olan sarı-siyahlılar, zorlu lig maratonu öncesinde TSYD Turnuvası ile görücüye çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Ankara Futbol Turnuvası’nda 4 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde iki etaplı bir kamp süreci geçiren sarı-siyahlılar, transferde şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Ali Dere ve Ferhat Kiraz ile Sağlam’ın raporu doğrultusunda yollarını ayıran Malatya ekibi, son olarak Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş sol bek oyuncusu Aly Cissokho’yu renklerine bağladı.

Teknik Direktör Sağlam’ın transfer istediği yönetimin, TSYD maçlarında takımın sergileyeceği performansa göre transfere son şeklini vereceği belirtildi. Taraftarın da nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekleyen Evkur Yeni Malatyaspor, lig öncesi TSYD Kupası’nı kazanarak moral kazanmak istiyor.

İHA