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Evkur Yeni Malatyaspor, sponsorlarına gece düzenledi

 Evkur Yeni Malatyaspor yönetim, kulübe sponsor olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi. 

Evkur Yeni Malatyaspor, sponsorlarına gece düzenledi

 Evkur Yeni Malatyaspor yönetim, kulübe sponsor olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi. 

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:53
Evkur Yeni Malatyaspor, sponsorlarına gece düzenledi

Sponsor desteğinden önemli katma değer elde eden E.Yeni Malatyaspor yönetimi, kulübe sponsor olan firma sahibi ve yetkililerine teşekkür etmek için bir gece düzenledi. 
Yemekte bir konuşma yapan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübe destek olan herkese teşekkür etti. 
Sponsor desteğinin önemli olduğunu belirten Gevrek, “Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizi asla yalnız bırakmayan değerli sponsorlarımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyor, Yeni Malatyaspor’un başarısındaki katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Maddi manevi desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. 
Ana sponsorumuz Evkur ‘a forma sponsorumuz Battalbey’e ve diğer tüm reklam ve sponsor olan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor’un Şampiyonluğunda siz değerli iş adamlarımızın çok büyük katkısı var. 4 yılda gelen iki şampiyonlukta sizlerin çok büyük katkısı oldu. Desteğin azı çoğu fark etmiyor. Kimler maddi manevi destek vermişse hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA

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