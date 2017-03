İnönü Stadı’nda basın mensuplarının karşısına çıkan Osman Fırat ve Mehmet Sak, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti.

Sözlerine Elazığ maçının önemini vurgulayarak başlayan Osman Fırat, “Şu an güzel bir gidişat içerisindeyiz. Altımızdaki rakiplerle puan farkını biraz daha açtık. Takım olarak, yönetimiz, futbolcular, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız artık şampiyon olmaya inanmaya başladık. Bugüne kadar tüm futbolcu arkadaşlarım ve ben elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedefimiz belli, ona göre hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmalarımızı yapıp mücadele edeceğiz. Sırada Doğunun derbisi diye adlandırılan bir Elazığspor maçı var. Herkesten çok bu maçın ne anlama geldiğini bende çok iyi biliyorum. Her maça tabi iyi hazırlanıyoruz ama takımdaki her futbolcu maçın önemini bilerek hazırlanacak. Hem futbol olarak, hem de mücadele açısından iyi oynayıp 3 puan almamız gerekiyor” dedi.

Osman, federasyon tarafından kendisine verilen cezaya da değinerek, “Neticede her futbolcu sırasını beklemek zorunda. Bende sıramı beklemiştim, oynamak için şansta gelmişti. Şansı iyi kullandım ama son dakikalardı hakem hem rakip futbolcuyu hem de beni oyun dışına attı. Benim orada o ağır kararı hak ettiğim bir hareket yoktu. Profesyonelliğin gerektirdiği zaman geçirmeye yönelik bir hareketti. Sonuçta hakem böyle takdirini kullandı. Kulüp olarak itiraz ettik ama 3 maç ceza onaylandı. Bunda da mutlaka bir hayır vardır. Neticede Allah’ın adaletine inanan bir insanım. Ona güveniyorum” ifadelerini kullandı.



“Takımın kendi memleketinde oynaması bambaşka bir güzellik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Malatya’da oynamasının şehre başka bir hava kattığını aktaran Osman, “İstanbul'da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor ama ne kadar da olsa takımın kendi memleketinde oynaması bambaşka bir güzellik. Orada oynamamızın farklı nedenleri var, bunu herkes artık biliyor. Sahanın elverişsiz olması en büyük nedendi. Malatya da ki taraftarların özlemleri var bunu hissedebiliyorum. Malatya da maçlarımızı oynamaya başlayınca yine aynı başarıları yakalayacağımızı düşüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Mehmet Sak: “Elazığspor ve Malatyaspor arasındaki rekabeti herkes biliyor”

Takım içerisinde uyumun çok iyi olduğunu söyleyen Mehmet Sak ise Elazığ maçının taraftar için ne ifade ettiğini takım olarak çok iyi bildiklerini söyledi. Mehmet, “Takım içerisinde şuan her şey yolunda gidiyor. Geçen hafta önemli zor Manisaspor maçından galibiyetle ayrılmayı başardık. Önümüzde şimdi yine önemli bir Elazığspor müsabakası var. Bu maça da antrenmanlarda en iyi şekilde hazırlanıp, sahadan galip ayrılmak istiyoruz. Elazığspor ve Malatyaspor arasındaki rekabeti herkes biliyor. Taraftarımız için öneminin farkındayız ve ona göre konsantre olacağız. En iyi performansımızı sunmak için çok çalışıp iyi mücadele edeceğiz. Galip gelebilmenin en püf noktası, iyi konsantre olup hazır olmak” dedi.



“Benim de oynadığım bölgede bir talihsizlik var”

Önümüzdeki günlerde yüzde yüz hazır olacağını ifade eden orta saha oyuncusu “Hafta içerisinde tedavilerimin sona ermesiyle kendimi şuan çok iyi ve hazır hissediyorum. Önümüzdeki antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara yüzde 100 katılacağım. Takımda her halde benimde oynadığım bölgede bir talihsizlik sorunu var. Ferhat Kiraz oynuyor sakatlanıyor, ben oynuyorum sakatlanıyorum, Osman Fırat oynuyor ceza alıyor, bir türlü nedense o mevki de sabit bir oyuncu olmadı. Tabi önemli olan takımın galip gelip puan alması. Eksik futbolcuların olduğu haftaları oynayan futbolcular çok iyi değerlendirdi. Kimse kimsenin yokluğunu aratmadı. Onun için ilerleyen haftalar da yine aynı şekilde devam edip en iyi şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Şampiyonluk havasını artık hissediyorum”

Mehmet Sak, şampiyonluk havasını artık hissettiğini belirterek, “Yeni Malatyaspor’a geldiğim günden beri takımı bir üst lige çıkaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü takımda futbolcuların uyumu o havayı solumama neden oluyor. Çok iyi arkadaşlığımız var. Geçen yıl Adanaspor da şampiyon olduğumuz da yine aynı atmosferi yakalamıştık. Sezon başından beri burada da bu samimi ortamın olduğunu düşünüyorum. Geçen yıla oranla aynı 25. Haftada Adanaspor’un toplamış olduğu 47 puan dan 3 puan fazla topladık. Bizim için bu aslında büyük bir avantaj, çünkü geçen yıl altımızdaki takımlarla puan farkını bu kadar açmamıştık. Kalan 9 maçta alınabilecek tüm puanları almak için mücadelemiz devam edecek. Allah nasipte ederse kendi hesaplarıma göre de sezon sonu Yeni Malatyaspor camiasının adını bir üst lige yazdıracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İHA