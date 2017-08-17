17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Evkur Yeni Malatyaspor Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MALATYA (İHA) - Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa ligi ekiplerinden Bastia forması giyen Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 12:49
Evkur Yeni Malatyaspor Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
  Diallo geçtiğimiz günlerde sarı-siyahlı kulüple görüşmek için İstanbul’a gelmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili görüşmelerini sürdüren yönetim, oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, Sadio Diallo’yu kadrosuna katarak, orta alanını güçlendirdi.
1,82 boyundaki Gineli futbolcu orta alanda forma giyiyor. Orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonunda da görev alabilen Diallo, 26 kez Gine Milli Takımı’nda görev aldı ve 7 kez ağları havalandırdı.
FC Lorient, Stade Rennes ve SC Bastia takımlarının formalarını giyen Sadio Diallo; geçen sezon Ligue 1’de 28 karşılaşmada bin 420 dakika görev aldı ve 3 gol kaydederek, 3 de asist yaptı. Diallo, Bastia formasıyla 84 karşılaşmada 14 gol kaydedip, 10 asist yaptı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya