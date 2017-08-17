Diallo geçtiğimiz günlerde sarı-siyahlı kulüple görüşmek için İstanbul’a gelmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili görüşmelerini sürdüren yönetim, oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, Sadio Diallo’yu kadrosuna katarak, orta alanını güçlendirdi.

1,82 boyundaki Gineli futbolcu orta alanda forma giyiyor. Orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonunda da görev alabilen Diallo, 26 kez Gine Milli Takımı’nda görev aldı ve 7 kez ağları havalandırdı.

FC Lorient, Stade Rennes ve SC Bastia takımlarının formalarını giyen Sadio Diallo; geçen sezon Ligue 1’de 28 karşılaşmada bin 420 dakika görev aldı ve 3 gol kaydederek, 3 de asist yaptı. Diallo, Bastia formasıyla 84 karşılaşmada 14 gol kaydedip, 10 asist yaptı.

İHA