Maçın oynanacağı İnönü Stadı’nda, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana bileği burkulan Eren Tozlu dışında tüm futbolcular katıldı. Osmanlıspor maçının taktik anlayışı üzerine geçen idmanda Ertuğrul Sağlam kafasındaki oyun kurgusunu ve isimleri aynı takımda deneyerek, ilk maçı antrenmanda oynattı. Kalede Ertaç, savunmada Yalçın ve Murat Akça sol bekte Cissokho sağda Sincere Seth’i görevlendiren Sağlam, orta alanı Azubuike ve Chabake’ye teslim etmeyi düşünüyor. Pereira ve Dia’yi ön kanatlarda, Barazite’i forvet arkasında deneyen Sağlam, ileri uçta ise kararsızlık yaşıyor. Ahmet Aras ve Khalide arasında tercih yapacak Sağlam, Eren Tozlu’nun sakat olmasından dolayı bu ikiliden birine şans verecek. Lige moralli başlamaları açısından Osmanlıspor karşısında mutlak puan ya da puanlar hedefleyen sarı-kırmızılılarda tecrübeli hocanın defansif kurguyu ön planda tutan oyun anlayışı ise dikkatlerden kaçmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başlayacak.

İHA