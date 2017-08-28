28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Evkur Yeni Malatyaspor milli arayı boş geçirmiyor

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynadığı maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, lige verilen milli arayı çalışarak değerlendiriyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:57
Evkur Yeni Malatyaspor milli arayı boş geçirmiyor
  Süper Lig’de 3 hafta sonunda 4 puan toplayan sarı-siyahlılar, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nin bakımda olması nedeniyle çalışmalarını İnönü Stadı’nda yürüten Malatya temsilcisinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Malatya ekibinde, yeni transfer Arturo Mina ilk maçında teknik heyetin beğenisini kazanırken, bir diğer yeni transfer Sadio Diallo’nun ise Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelmesi için özel bir çalışma programına tabi tutulacağı belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor çalışmalarına 3 günlük bayram izninin ardından devam edecek.

Transfer zirvesi
Bu arada Antalyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada yönetime ‘acilen transfer yapın’ mesajı veren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın, Başkan Adil Gevrek ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Sağlam’ın bu görüşmede alınmasını istediği 4 futbolcunun isimlerini Başkan Gevrek’e sunduğu öğrenildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya