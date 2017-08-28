Süper Lig’de 3 hafta sonunda 4 puan toplayan sarı-siyahlılar, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nin bakımda olması nedeniyle çalışmalarını İnönü Stadı’nda yürüten Malatya temsilcisinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Malatya ekibinde, yeni transfer Arturo Mina ilk maçında teknik heyetin beğenisini kazanırken, bir diğer yeni transfer Sadio Diallo’nun ise Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelmesi için özel bir çalışma programına tabi tutulacağı belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor çalışmalarına 3 günlük bayram izninin ardından devam edecek.



Transfer zirvesi

Bu arada Antalyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada yönetime ‘acilen transfer yapın’ mesajı veren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın, Başkan Adil Gevrek ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sağlam’ın bu görüşmede alınmasını istediği 4 futbolcunun isimlerini Başkan Gevrek’e sunduğu öğrenildi.

İHA