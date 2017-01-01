01 Ocak 2017 Pazar

Evkur Yeni Malatyaspor Milan Djuric transferinde kararlı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Transferde görüşme halinde olduğumuz Milan Djuric’in 1,5 milyon Euro olan bonservisini indirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Djuric’i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız” dedi.

01 Ocak 2017 Pazar 14:43
Evkur Yeni Malatyaspor Milan Djuric transferinde kararlı
Sarı-kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları kapsamında forvet bölgesi için düşünülen İtalya Seri B takımlarından Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric’in bonservis ücretini indirmek için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

Gevrek: “Her konuda anlaştık ama biraz bonservisi yüksek”
Transferdeki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Gevrek, “Milan Djuric ile pazarlığımız sürüyor. Çok istediğimiz bir futbolcu. Her konuda anlaştık ama biraz bonservisi yüksek. Djuric’i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız. Çünkü forvette bir pivot santrfor eksiğimiz var. Sinan’ın da ayrılması gündemde biliyorsunuz. Bu bölgeye direkt oynayacak bir futbolcu almamız şart” diye konuştu.

Gevrek’ten yeni yıl mesajı
Başkan Gevrek tüm Malatyalıların yeni yılını da kutlayarak, “Yeni yıl inşallah huzur, mutluluk, sağlık ve hayır getirir. Allah güzel günler görmemiz nasip eder inşallah. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum” diye konuştu.
İHA
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