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Evkur Yeni Malatyaspor kaçan galibiyete üzülüyor

Süper Lig’in ikinci yarısına Osmanlıspor beraberliğiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor.Ligin 18. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Osmanlıspor müsabakasında bir penaltı vuruşundan...

Evkur Yeni Malatyaspor kaçan galibiyete üzülüyor

Süper Lig’in ikinci yarısına Osmanlıspor beraberliğiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor.Ligin 18. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Osmanlıspor müsabakasında bir penaltı vuruşundan...

21 Ocak 2018 Pazar 14:26
Evkur Yeni Malatyaspor kaçan galibiyete üzülüyor

Süper Lig’in ikinci yarısına Osmanlıspor beraberliğiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Ligin 18. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Osmanlıspor müsabakasında bir penaltı vuruşundan ve net gol fırsatlarından faydalanamayan sarı-kırmızılılarda kaybedilen 2 puanın üzüntüsü hakim.

Osmanlıspor maçının ardından 2 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılıların, ligin 19. haftasında oynayacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına ise salı günü başlayacağı bildirildi.

Bu arada berabere biten Osmanlıspor maçını İHA’ya değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

İkinci yarının ilk maçında Osmanlıspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Gevrek, “İkinci yarıya galibiyetle başlamak isterdik ama ne yazık ki olmadı. Beraberlikle bir anlamda bizim için iyi sonuç. Sonuçtan ziyade takımın sahadaki oyunu gerçekten alkışı hak ediyor. Erol Bulut ve oyuncularının mücadelesi ileriye dönük de umutlarımızı artıyor. Tabi ki kadromuzu güçlendirme noktasında takviyelerimiz yapacağız. Bu maçta da net bir şekilde gördük ki eksik bölgelerimiz var. Bu hafta içerisinde güzel gelişmeler olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.01.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
Osmanlıspor MaçıEvkur Yeni Malatyaspor
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