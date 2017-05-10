Yıllardır Malatya futbolunun yükünü çeken İnönü Stadı, yeni yapılan stadyumun önümüzdeki sezon hizmete girecek olmasıyla birlikte TOKİ’ye devredilerek yıkılacak.

Tarihe tanıklı eden emektar Malatya İnönü Stadı'nın yıkımının önümüzdeki ay yapılmasının planlandığı ifade edildi. Adını eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den alan İnönü Stadı, tarihi skorbordu ve kolonsuz kapalı tribünüyle Türkiye’nin mimari anlamdaki en önemli yapılarından biriydi.

Yeni sezonda şehrin merkezinin dışına yapılan 27 bin seyirci kapasiteli yeni Malatya Stadyumu'nun kullanılacak olması nedeniyle artık süresini dolduran İnönü Stadı, Haziran ayında kademeli olarak yıkılacak. Emektar stadın arsasının ise şehir parkı olarak kullanılması planlanıyor.

1970 yılında yapılan stat Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor’un birçok karşılaşmalarına şahitlik ederken, Malatyaspor’un Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı.

İnönü Stadı, Malatyaspor’un 1983-1984 sezonunda namağlup olarak 2. Lig'den 1. Lig'e çıkması, 1987-88 sezonunda 1. Lig'deki en iyi derecesini yaparak ligi 3. sırada tamamlaması, 1988-1989 sezonundaki Balkan Kupası, 2000-2001 sezonunda 1. Lige çıkması ve 2004 yılında UEFA Kupası’nda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşmasına tanıklık etti.

İHA