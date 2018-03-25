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Evkur Yeni Malatyaspor günü dinlenerek geçirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 1 günlük ara verdi. 

Evkur Yeni Malatyaspor günü dinlenerek geçirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 1 günlük ara verdi. 

busabahh
busabahh
25 Mart 2018 Pazar 16:22
Evkur Yeni Malatyaspor günü dinlenerek geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor, çalışmalarına ara verdi. İki gün üst üste çift antrenman temposuyla çalışan oyuncuların yorgunluğunu göz önünde bulunduran Teknik Direktör Erol Bulut, takıma 1 gün izin verdi. 
Sarı-kırmızılı takım, Başkent ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak. 


Bu arada takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Gençlerbirliği müsabakasının kendileri için bu sezonun en önemli karşılaşmalarından birisi olduğunu söyledi. 

“Sezonun en önemli maçlarından birisi olacak” 


Ligde bütün takımların artık zorlu bir sürece girdiğini kaydeden Ravcı, “Yarından itibaren lig haftasına gireceğiz. İki günlük yoğun tempodan dolayı takıma 1 gün izin verdik. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı bizim için bu sezonun en önemli maçlarından birisi olacak. Biz de bu bilinçle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligde artık takımlar zorlu bir sürece girdi. Ligin boyu kısaldıkça zorluk derecesi de aynı paralelde artıyor. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan, son haftalara rahat girmek istiyoruz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGençlerbirliği MaçıAli Ravcı
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