Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı biletleri satışa çıktı
TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.
26 Nisan 2017 Çarşamba 14:24
Şampiyonluk yolunda oldukça kritik müsabakalara çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın talebiyle geçen hafta bilet fiyatlarında indirime giden yönetim, bu hafta kapalı tribün dışında fiyatlarda değişikliğe gitmedi. Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı biletleri, kale arkası 3 TL, maraton 4 TL, kapalı tribün ise 10 TL olarak açıklandı.
Bugünden itibaren satışa sunulan biletlere taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.
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