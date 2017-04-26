Şampiyonluk yolunda oldukça kritik müsabakalara çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın talebiyle geçen hafta bilet fiyatlarında indirime giden yönetim, bu hafta kapalı tribün dışında fiyatlarda değişikliğe gitmedi. Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı biletleri, kale arkası 3 TL, maraton 4 TL, kapalı tribün ise 10 TL olarak açıklandı.

Bugünden itibaren satışa sunulan biletlere taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.

İHA