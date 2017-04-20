Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan çalışmaya bütün futbolcular katılırken, takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi.

Tam kadro yapılan antrenmanda sakatlığı yeni düzelen golcü futbolcu Jonathan Ayite, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Teknik Direktör İrfan Buz, Eskişehirspor maçının unutulup, Giresun maçına motive olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Toplantının bazı bölümlerinde sesini yükselterek konuşan Buz, “Arkadaşlar farkındasınızdır herhalde, biz lideriz ve önemli bir avantaj yakalamış durumdayız. Futbolda yenilgi de vardır, galibiyette. Sadece bir maçı kaybettik. Rakibimizin kendi sahasında farklı skorlarla kaybettiği maçları unutmayın. Yani herkes yenilebilir. Biz de günümüzde değildik ve yenildik. Kafanızı kaldırın ve biz bu işi başaracağız diye haykırın. Ben bunu net bir şekilde söylüyorum, biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra dar alanda çift kale maç yaparak, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı.

Antrenmanın ardından tesislere geçen Evkur Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde hava yoluyla aktarmalı olarak maçın oynanacağı Giresun’a gitti.

Malatya ekibinde kart cezalıları Eren Tozlu ve Sadık Çiftpınar kafileye dahil edilmedi.

İHA