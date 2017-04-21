Maçın son çalışmasını bu şehirde yapan sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Eren Tozlu ile sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar bu zorlu mücadelede giyemeyecek.

Eren ve Sadık’ın yokluğunda yeni isimlere şans verecek olan İrfan Buz’un forvette Ayite’ye, defansta ise Sezer’e hazır ol talimatı verdiği belirtildi.

Hücum hattında Jonathan Ayite’yi ilk 11'e almayı planlayan Buz, müsabakanın oyun planını bu oyuncunun üzerine kuracağı öğrenildi.

Azubuike’nin cezasının bitmesi nedeniyle orta sahayı yeniden Nijeryalı futbolcuya emanet edecek olan tecrübeli teknik adamın 3 farklı oyuncu ile takımı Giresunspor karşısına çıkarması bekleniyor.

Futbolcularına iki hafta üst üste alınan mağlubiyetleri unutup, gerçek güçlerinin farkında olmaları uyarısında bulunan İrfan Buz, Giresun maçında tüm takımına güvendiğini ve herkesin arkasında olduğunu söyleyerek oyuncularını maça motive etmeye çalışıyor.

Öte yandan Yeni Malatyaspor’un yarın deplasmanda oynayacağı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayacak. Malatya’ya karayoluyla 500 kilometre mesafedeki Giresun’a otobüs kaldıran sarı-kırmızılı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verecek.

Giresun Atatürk Stadı'nda yarın saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

İHA