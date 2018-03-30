EVKUR YENİ MALATYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİNİ AĞIRLAYACAK

Nurettin Soykan Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmayı Mustafa Teker, Erkan Akbak ve Onur Sekman hakem üçlüsü yönetecek. Ligin geride kalan haftalarında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 6 beraberlik 5 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 39 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı son 3 maçta galip gelemeyen genç takımda eksik oyuncuların fazla oluşu ise teknik heyetin işini zora sokuyor. Son olarak Gençlerbirliği maçı hazırlıkları esnasında sağ baş parmağından darbe alan genç oyuncu Berkan Durdu'nun tırnağının düştüğü öğrenildi. Doktor kontrolünden geçen futbolcunun 15 gün antrenmanlara çıkmayacağı belirtildi.

"ELİT LİGLERDEKİ TAKIMLARIMIZ EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYOR"

Takımdaki son durumu değerlendiren Levent Doğandemir, hazırlıklarının galibiyet üzerine olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri konumunda. Altyapıya çok önem veren bir takım. Bizler de Yeni Malatyaspor altyapısını daha yukarılara taşımak için yoğun uğraşlar veriyoruz. Türk futbolu adına iyi bir müsabaka olmasını diliyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Diyar Uygur, İsmail Baran, Berkan Durdu sakat oldukları için bu maçta forma giyemeyecekler. Eyüp’ün hafif sakatlığı var büyük ihtimalle oynayabilecek. Furkan Pekşen’in kart cezası devam ediyor. Savunmada Murat hocamızın talebi doğrultusunda Gökhan ve Seth Gençlerbirliği’ne karşı forma giyecekler. Teknik heyetimiz artık alt gruplara yönelmeye başladılar. Daha küçük yaşlardaki oyuncuları üst gruplara almaya başlıyoruz. U17 - U19 takımlarımız hafta sonunda deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacaklar. Elit liglerde mücadele eden takımlarımız rakiplerine karşı en iyi şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.busabahmalatya.com