Bandırmaspor müsabakası öncesi Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, yarın oynanacak Bandırma maçını ve kalan son 4 haftayı değerlendirdi. Göztepe’yi net bir oyunla yendikleri için mutlu olduklarını belirten Buz, “Göztepe müsabakası bizim açımızdan çok önemliydi, tabi taraftar açısından da çok önemli bir müsabakaydı. Her zaman bir soru işareti vardı, işte büyük takımlar derken bu ligde oynayan camialara karşı galip gelmemiz gerekir. Bizim bunda kuşkumuz yoktu ama futbolcularda bazen olabiliyor. Eskişehir maçı gibi çıktılar ve çok iyi oynadılar. 1-0 kazandık fakat çok net bir skordu. Zaman zaman 1-0 kazanırsınız mesela Elazığ maçı da öyleydi. 1-0 kazandık ama çok netti yani. Pozisyon vermedik. Kendi pozisyonumuz da vardı. Futbolcu kardeşlerimiz çok iyi oynadı. Son anlarda baskı yapmamıza rağmen rakip düştü. Çok haklı bir galibiyet aldık. Ama onu orada bıraktık. Şimdi önümüzde çok önemli bir müsabaka var. Bandırma içeride ateş hattında. Deplasmanda 4-1 gibi önemli bir skorla Adana Demirspor'u yendi. Bizim yolumuz da belli ve kesinlikle puanlarla dönmek istiyoruz. O yüzden önemli bir müsabakaya çıkıyoruz. Dediğim gibi bizim açımızdan da, onların açısından da önemli. Güzel müsabaka olsun, puanlar da bizim olsun” ifadelerini kullandı.



“Kendi yaptığımız işlere odaklanalım, gerisi gelir inşallah”

İrfan Buz, kalan son 4 hafta öncesinde şampiyonluk şanslarını da değerlendirerek, “Göztepe’yi yenmiş olmasaydık istediğiniz kadar hesap yapabilirdiniz. Herkes bir şeyler bekliyor, bir hesap bekliyor. Gerçekten bizim maçlarımız, biz öndeyiz. Önemli olan bizim puanlarımız. Kendi puanlarımız için odaklanalım. Kendi yaptığımız işlere odaklanalım, gerisi gelir inşallah” şeklinde konuştu.

İHA