Evkur Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor

Süper Lig’de henüz güç dengelerinin şekillenmediğini ve ilerleyen haftalarda daha zorlu haftaların kendilerini beklediğini kaydeden Ravcı, “Sezona iyi başladığımız gerçeğinden hareketle elbette ki gidişattan memnununuz ve mutluyuz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz ve taraftarımız mükemmel bir uyum içerisinde örnek bir tablo sergiliyor. İnşallah kulüp olarak hiçbir zaman rehavete kapılmadan, hep aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Ligde henüz güç dengelerinin şekillenmediği ve ilerleyen haftalarda daha zorlu haftaların bizleri beklediği bir gerçek diye düşünüyorum. Bu anlamda daha çok çalışacağız ve daha çok mücadele edeceğiz” dedi.

“1 ya da 2 transfer daha düşünüyoruz”

Ravcı, bu sezon kadrolarını daha da güçlendirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Geçen sezonki kadromuzu büyük oranda koruyup, yaptığımız takviyelerle daha da güçlendik. İnşallah 1 ya da 2 transfer daha düşünüyoruz. Bu uzun maratonda ne kadar alternatifli bir kadronuz olursa, o kadar sorunsuz devam edersiniz. Bizde bunu düşünerek eksik mevkilere transferler düşünüyoruz. Yönetim kurulumuz ve teknik heyetimiz bu konuda tam uyum içerisinde çalışıyor.”

“Taraftarımızı cuma günü yanımızda görmek istiyoruz”

Ravcı, cuma günü sahalarında oynayacakları Atiker Konyaspor maçına da taraftarı davet ederek, “Taraftarımız bu sezon oynadığım her maçta bize inanılmaz destek verdi. Bizde onlardan aldığımız bu güçle sahada güzel sonuçlar almaya başladık. Cuma günü sahamızda oldukça önemli bir müsabakaya çıkacağız. Konya takımı güçlü bir takım ve sürpriz yapmaya gayet müsait bir kadro yapısı var. Taraftarımızı cuma günü yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com