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Evkur Yeni Malatyaspor'da hareketlilik

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında Cumartesi günü 19.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. 

Evkur Yeni Malatyaspor'da hareketlilik

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında Cumartesi günü 19.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:24
Evkur Yeni Malatyaspor'da hareketlilik

Ligde şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçlardan birisi olma özelliğini taşıyan Galatasaray maçına puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta deplasmanda Göztepe ile berabere kalarak puanını 40 yapan ve ligde artık prestij maçlarına çıkan Malatya ekibi, hedef olarak belirlediği 44 puana ulaşmak için önünde bulunan Galatasaray ve Kayserispor maçlarından 4 puan hedefliyor. 
Ligde hem üst sıralar için hem de alt taraf için kader haftalarına girilmesi nedeniyle zorlu bir maça çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un öğrencilerine uyarıda bulunduğu belirtildi. 
Bulut’un futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Sizler bu sezon ortaya koyduğunuz örnek ve de saygı duyulacak mücadelenizle önemli bir iş başardınız. Yeri geldi bize katı savunma yapıyor denildi, yeri geldi hoş olmayan yorumlar yapıldı. Ancak kişinin hesap vereceği en büyük mahkemenin vicdanı olacağı gerçeğini unutmadan yolumuza devam ettik. Bundan sonra da bu böyle olacak" dediği öğrenildi. 

Yönetim Erol Bulut’un açıklaması üzerine harekete geçti 
Bu arada Teknik Direktör Erol Bulut’un dünkü antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili karar vermek için yönetimle yapacağı görüşmeyi beklediğini söylemesi üzerine Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in harekete geçtiği bildirildi. Gevrek’in başarılı teknik adama ligin son haftasındaki Kayserispor maçının ardından 'Oturup konuşalım' mesajı ilettiği belirtildi. 
Bulut’a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme önereceği öğrenilen Gevrek’in, kulübün sportif anlamdaki geleceğini de birlikte planlama teklifinde bulunacağı ifade ediliyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasarayMaç öncesiDeplasmanErol Bulut
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