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Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampını noktalayarak 2 günlük izne ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı olan Bolu hazırlıkları sona erdi. 

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampını noktalayarak 2 günlük izne ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı olan Bolu hazırlıkları sona erdi. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57
Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampını noktalayarak 2 günlük izne ayrıldı

Bolu’nun Karacasu beldesinde 11 günlük bir kampı geride bırakan sarı-kırmızılılar, kamp programı kapsamında iki de hazırlık maçı oynadı. Malatya ekibi, Romanya ligi takımlarıyla oynadığı maçları kazanarak yeni sezon öncesi iyi bir görüntü ortaya koydu. 
Kamp çalışmalarına Faslı Khalid Boutaib ve Michael Pereira katılmadı. Khalid’in Topuk Yaylası kampına dahil olacağı öğrenilirken, Pereira’nın ise henüz anlaşma sağlanamadığı için Türkiye’ye gelmediği bildirildi. 
Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında Romanya ligi ekipleriyle oynadığı iki hazırlık müsabakasını da kazanarak, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü verdi. 
1-0 ve 2-0 kazanılan maçlarda özellikle yeni transfer Aleksic’in ortaya koyduğu performansın teknik heyetin yüzünü güldürdüğü ifade edildi. 
Bugün sabah yaptığı antrenmanla Bolu kampını noktalayan Malatya ekibi 2 günlük iznin ardından 14 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporBolu Kampı
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