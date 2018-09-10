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Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a sürpriz peşinde

Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a sürpriz peşinde

Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:50
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a sürpriz peşinde

Sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Erol Bulut’un kadroda bazı değişikliklere gideceği öğrenildi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanan Malatya temsilcisinde bütün planlar puan üzerine yapılıyor. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona ererken, futbolcuların hırsı teknik heyetin yüzünü güldürdü. 
Ligde geride kalan 4 haftada 7 puan toplayarak taraftarını memnun eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a sürpriz yapmanın peşinde. Sakat oyuncuların da iyileşmesiyle birlikte hazırlıklarını tam kadro sürdüren Malatya ekibinde, Erol Bulut’un Beşiktaş maçı için kadroda değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi. Buna göre Bulut’un Murat Yıldırım ve Muniru’yu on bire monte etmesi bekleniyor. 
Evkur Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş maçının hazırlıklarına cuma gününe kadar Malatya’da devam edip, maçtan 1 gün önce İstanbul’a gideceği belirtildi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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