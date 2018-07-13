Evkur Yeni Malatyaspor, Berk Yıldız'ı Adana Demirspor’a kiraladı

Yeni sezon transfer çalışmalarının başlaması ile birlikte hareketli saatlerin yaşandığı Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen sezon Elazığspor’dan transfer edilen Berk Yıldız, Adana Demirspor’a kiralandı.

Bugün Adana Demirspor’a imza atan genç futbolcu, ilk açıklamasında, yeni takımında başarılı olarak E.Y. Malatyaspor’a tekrar dönmek istediğini söyledi.

Yeni Malatyaspor camiasıyla vedalaşan Berk, “Bugün itibariyle Adana Demirspor’a kiralık olarak imza atmış bulunmaktayım. Kulübüm tecrübe kazanmam için böyle karar almış, ben de seve seve buraya geldim. Adana Demirspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah ben de bu kulüpte başarılı olur ve yeniden takımıma dönerim” dedi. busabahmalatya.com