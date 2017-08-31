Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana ülkesinin milli takımlarında bulunan Khalid ve Diallo ile birlikte izinli olan Mina da katılmadı. Takıma sonradan dahil olan futbolcuların fiziki açıklarını kapatmaları için milli arada ekstra antrenmanlar yaptıran Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, bugünkü çalışmanın ardından oyunculara Pazartesi gününe kadar izin verdi.

Yapılan son antrenmanın ardından saha ortasında toplanan teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları bir birlerinin bayramını kutladı. Godson Azubuike ve Sincere Seth’in bayramlaşma esnasında yardımcı antrenör Şahin Uysal’ın elini öperek harçlık istemleri gülüşmelere neden oldu. Azubuike ve Seth’in bu hareketi karşısında oldukça şaşıran Uysal, Nijeryalı futbolculara harçlık sözü verdiği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, 3 günlük iznin ardından Pazartesi günü toplanarak Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.

İHA