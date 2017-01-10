Antalya kampında takımın çalışmalarını yakından takip eden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kamp ve transferle ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Antalya’da 11 gün süren ve oldukça verimli geçen bir kamp sürecini geride bıraktıklarını belirten Gevrek, “Biliyorsunuz 11 gün süren bir kamp gerçekleştirdik. Kampımız Çarşamba günü bitiyor. Burada çok güzel bir kamp yaptık. Artık kampımızın sonuna geldik. Takımın burada birlikte, beraber çalışması ve yeni transferlerin uyumu gerçekten önemliydi. Bununla beraber bir tanede hazırlık maçı yaptık. Giresun ile yaptığımız hazırlık maçını da 2-1 kazandık. Bu ölçü değil ama takımın bir arada olması ve takım olması, hazır olması bizim için önemliydi. O anlamda takımız hazır.

“Devre arası transferi zordur”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Gevrek, “İki transfer yaptık. İki transfer daha yapılacağız. Tabi bu yapılan transferlerde kesinlikle biz dikkatli oluyoruz. Biliyorsunuz devre arası transferi zordur ve transferlerin gelip takıma katkı yapması, uyum sağlaması lazım. O anlamda üstünde çalıştığımız birkaç isim var. En kısa zamanda onlar da takıma katılacaklar” diye konuştu.

“Taraftarımızın da desteğini arkamıza alırsak, zemin kötü dahi olsa biz bu maçı kazanırız”

Gevrek, Sivasspor ile oynayacakları müsabakanın yeri konusunda da konuşarak, “Gerçekten bizim zeminimiz kötü. Bizim takımımız iyi zeminde, iyi futbol oynuyor. Bunu da bütün taraftarlarımız, camiamız çok iyi biliyor. Sivas maçı bizim için çok önemli. Biz Malatya’nın menfaati için, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarede ‘evet İstanbul’da olursa çok iyi olur’ diye düşündük. Bununla alakalı son yapmış olduğumuz istişarede aldığımız kararda takımın Malatya’da, kendi şehrinde, zemin ne kadar kötü olursa olsun, oynamasına karar verdik. Biz Sivas maçında taraftarımızın da desteğini arkamıza alırsak, zemin kötü dahi olsa biz bu maçı kazanırız. Maç daha önce biliyorsunuz 4’te idi. Saatinde bir değişiklik oldu ve 1’de oynanacak maç. Bilet fiyatlarında da indirim yaptık. Artık taraftarlarımızın stadı doldurması gerekiyor.

İHA