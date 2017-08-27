Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Sağlam, “Bugün maçı kazanmamız gerekiyordu, kazanmak için çok önemli sebeplerimiz vardı” dedi.

İnönü Stadyumu'na puanla veda ettikleri için mutlu olduklarını belirten Sağlam, “Maçın geneline baktığımızda kazanmayı hedeflediğimiz, taraftarımıza, camiaya 2 bayramı yaşatalım istedik ama olmadı” diye konuştu.

Maçı kaybetmedikleri için mutlu olduklarını kaydeden Sağlam, “En azından kafamızı yere eğmedik. Maça baktığımız zaman bu gibi takımlara karşı geriye düşmek zor. Çok önemli oyuncuları var. İzin verdiğiniz zamana etkili oyuncuları var, geriye düştükten sonra sıkıntılar yaşadık ama şunu gördük ki başlangıçtan bitiş düdüğüne kadar maçı hiç bırakmayan, yapacağının en iyisini yapan bir takım görüntüsü verdik” dedi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Sağlam, “Verilmeyen Penaltı pozisyonu var tabii. Biz izledik penaltı gibi gördük. Geçen hafta da Sivas karşısında çok net bir bariz golümüz verilmedi. İnşallah böyle devam etmez” şeklinde konuştu.

Transfer ile ilgili de konuşan Sağlam, “Her şey orta da. Transfere ihtiyacımız var. Bunu söylememize gerek yok. Şu anki futbolcularımız iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor ama bu da bir yere kadar” dedi.



Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maç sonrası yaptığı açıklamada Süper Lig'e yeni çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik etti.

Malatya’ya puan ve puanlar almak için geldiklerini belirten Çalımbay, “Çok güzel pozisyonlar bulduk, bir deplasman takımının oynaması gerektiği gibi oynadık. Güzel pozisyonlar da bulduk. Takımımın oyununda memnunum. Ligin daha başı, bütün takımlar halen transfer yapıyor hala hazır değiller. Yapılacak takviyelerle oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp eksiklikleri gidereceklerini de belirten Çalımbay, hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini söyledi.

İHA