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EVKUR YENİ MALATYASPOR, ANKARA’YA GEÇTİ

Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maç için bugün Antalya’dan Ankara’ya geçti. 

EVKUR YENİ MALATYASPOR, ANKARA’YA GEÇTİ

Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maç için bugün Antalya’dan Ankara’ya geçti. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:36
EVKUR YENİ MALATYASPOR, ANKARA’YA GEÇTİ

Devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya’da bugün yaptığı antrenmanın ardından ayrılan sarı-kırmızılılar, Ankara’ya geçerek maç saatini beklemeye başladı. Malatya ekibinde orta saha oyuncuları Rahman Buğra Çağıran, Michael Pereira ve Issiar Dia sakatlıklarından dolayı yarınki maçta forma giyemeyecek.
Devre arası transfer dönemini sessiz geçiren sarı-kırmızılılar, bu nedenle yarınki müsabakaya ilk yarıdaki mevcut kadrosuyla çıkacak. Teknik Direktör Erol Bulut’un Osmanlıspor karşılaşmasında, Ertaç Özbir, Issıam Chabeka, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Aly Cissokho, Godson Azubuike, Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Turgut Doğan Şahin ve Khalid Boutaib on birini tercih edeceği tahmin ediliyor.
Teknik Direktör Erol Bulut, yarınki maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için Osmanlıspor’u yenmeleri gerektiğini söyledi.

“Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız”


İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Bulut, “Elimizdeki mevcut futbolcuların potansiyellerini nasıl daha yukarı çekeriz, bunun hesabını ve çalışmalarını yaptık. Şu an gördüğüm kadarıyla takımdaki futbolcuların tamamına yakını fiziksel olarak çok iyi durumda. Tabi eksik bölgelerimize transfer yapmamız iyi olurdu ancak şu an için henüz oyuncu alamadık. İnşallah Osmanlıspor maçından sonra aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak. Geçen de söyledim, transfer olsa da olmasa da biz çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Neticede bu takım ilk yarıda oynadı ve iyi bir puanla noktaladı” diye konuştu.
Fırat Aydınus’un yöneteceği Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 16.00’da başlayacak.
 

İHA

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