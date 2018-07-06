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Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı Batman’da seçme yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü altyapı seçmelerini sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı Batman’da seçme yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü altyapı seçmelerini sürdürüyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:02
Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı Batman’da seçme yaptı

Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bırakan sarı kırmızılı takım, daha önce yaptığı seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna kazandırmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı son olarak Batman’da seçme yaptı. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı seçmelerde yetenekli olanlar tespit edilerek kulüp bünyesine alınıyor. 
“Sıcağa rağmen 350’ye yakın sporcu katıldı” 
Batman seçmeleriyle ilgili bilgiler veren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “İl dışında sürdürdüğümüz seçmelerimiz devam ediyor. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene 6 farklı ilde seçme yaparak geniş bir alana yaydık bu işi. Batman’da yapılan seçmelerimize sıcağa rağmen 350’ye yakın sporcu katıldı. Hocalarımız tarafından yetenekli bulunan sporculara bünyemizde lisans çıkaracağız. Batman halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 06.07.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
EvkurYeni Malatya SporSECMEBatman
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