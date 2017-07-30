26 yaşındaki oyuncuyla 2 etaplı kampta da çalışan Sağlam’ın Topuk Yaylası’ndaki kamptan sonra 'kiralansın' talimatı verdiği, Ali Dere’nin de kiralık olarak gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine herhangi bir ücret ödenmeyen Ali’yle yeniden görüşen yönetim, oyuncunun başka bir takıma transfer olmak isteğine sıcak bakarak, Ali Dere ile yollarını ayırdı.

İHA