Evkur Yeni Malatyaspor, Ali Dere ile yollarını ayırdı
Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon başlamadan ayrılık haberi geldi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmadan önce Konyaspor’dan sağ açık Ali Dere’yi transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, Düzce’deki kamptan sonra Sağlam’ın raporu doğrultusunda bu oyuncuyu gönderme kararı aldı.
30 Temmuz 2017 Pazar 14:54
26 yaşındaki oyuncuyla 2 etaplı kampta da çalışan Sağlam’ın Topuk Yaylası’ndaki kamptan sonra 'kiralansın' talimatı verdiği, Ali Dere’nin de kiralık olarak gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine herhangi bir ücret ödenmeyen Ali’yle yeniden görüşen yönetim, oyuncunun başka bir takıma transfer olmak isteğine sıcak bakarak, Ali Dere ile yollarını ayırdı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!