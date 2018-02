 Evkur Yeni Malatyaspor'a Yoğun İlgi

Sarı-kırmızılı takımın Mehter takımıyla karşılandığı konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Okutman Doktor Hülya Berktaş Bingöl’ün yaptığı konferansa İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Rıfat Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sportif Direktörü Ali Ravcı, Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve futbolcular katıldı.

Konferansın konuşmacıları Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve futbolcular Adem Büyük ile Sadık Çiftpınar öğrencilerin sorduğu sorular karşısında hem zorlandı hem güldürdü.

Teknik Direktör olmaya futbol oynadığı dönemde karar verdiğini belirten Erol Bulut, ilk teknik adamlık deneyimini Malatya’da yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.



Erol Bulut: “Kendinizi eğitmeniz, geliştirmeniz gerekiyor”

Teknik Direktör olmanın kolay olmadığını belirten Bulut, “Ben 33 ya da 34 yaşındayken teknik adam olmaya karar verdim. Tabi teknik direktör olmak kolay bir çizgi değil. Sonuçta alt kademelerden başlayarak üst kademelere kadar kendinizi taşımanız gerekiyor. Kendinizi eğitmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Hep yeni yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Sonuçta bunun kategorileri var. Ben bul yolda ilerlemeyi düşünüyorum” dedi.



Adem Büyük: “Ben açıkçası takım seçiyorum, şampiyon olacak takım için”

Futbolcu Adem Büyük, "Gittiğiniz takımlarda şampiyonlar yaşadınız, bir uğurunuz mu var?" yönündeki soruya şu cevabı verdi:

“Gerçekçi olmak gerekirse Süper Lig’e yeni çıkmış bir takımın öncelikli hedefi Süper Lig’de kalmaktır. Daha sonra yapılan yatırımlarla neden şampiyonluk olmasın, tabi ki olur. Bu biraz uzun bir proje ve çalışmayla olması gerekiyor. Bunun örneğini Erol Hocam zaten söyledi. Başakşehir’de bunu yaşadı, gördü. Biz de neden öyle olmayalım. Tabi ki ben burada çok mutluyum. Kasımpaşa’dan buraya gelmek kolay olmadı. Ama geldikten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi hem şehir olarak hem takım olarak gördüm, yaşadım. O yüzden tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa gelince, her şeyin zamanı var, sırası var. Şu an ki mevcut kadromuzda uzun yıllar birlikte oynarsak neden olmasın. Ben açıkçası takım seçiyorum, şampiyon olacak takım için. Sadece benden kaynaklanan bir şey değil bu. Burada geçen seneden şampiyon olan arkadaşlarım da çok iyi bilirler, takım olmadan hiçbir şeyi başaramazsınız.”



Sadık Çiftpınar: “Ertuğrul Hoca döneminde bir oyun formatımız yoktu”

Defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ise "Erol Hoca’nın gelmesiyle takım bir çıkış yakaladı. Erol hoca takıma ne kazandırdı, yani elinde bir sihirli değnek mi var?" yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

“Ligin ilk 5-6 haftasında Ertuğrul Hoca döneminde, tabi kendisi saygı duyulacak bir teknik direktör, takım olarak bir oyun formatımız yoktu açıkçası. 2 tane gol atıyorduk, 3 tane gol yiyorduk, 3 atıp 5 yiyorduk. Tabi Erol Hocamız ilk önce defansif anlamda olumlu işler yapıp, kompakt bir şekilde sahada durup, rakibe en az sayıda pozisyon vererek, en başta defansif anlamda başarılı olmamız gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda hem kendisi, hem ekibi işini gerçekten çok iyi yapıyor diyebilirim. Bunu da bize yansıtıyorlar.”



Ali Ravcı: “Burada bir başarı varsa en büyük aslan payı benim futbolcu kardeşlerimindir”

Sarı-kırmızılı takımın Sportif Direktörü Ali Ravcı ise "Takımdaki koordineyi nasıl sağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya, “Zaman zaman ufak tefek sıkıntılar oluyor ama biz bunları kendi aramızda çözüyoruz. Neticede hepimiz aynı geminin içindeyiz. Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı olması için herkes elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Birçok sıkıntılarla karşılaştık, bir çok sorunla karşılaştık ama çok şükür hepsinin üstesinden gelmesini bildik. Burada bir başarı varsa en büyük aslan payı benim futbolcu kardeşlerimindir. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar takımı çok iyi getirdiler. Sezon sonunda da hedeflediğimi ligde kalma hedefini gerçekleştireceğimizi umuyorum” sözleriyle cevap verdi.



“Her maçın hazırlığı farklı oluyor”

Teknik Direktör Erol Bulut, bir öğrenicinin "Fenerbahçe maçına nasıl hazırlanacaksınız?" yönündeki sorusuna, şu cevabı verdi:

“Önümüzde çok önemli bir Bursa maçı var. Tabi her maçın hazırlığı farklı oluyor. Her takım farklı sistemle oynuyor. O yüzden biz her rakibe karşı farklı hazırlanıyoruz. Hafta boyunca hem defans hem ofans anlamında çalışıyoruz. O yüzden o gün geldiğinde Fenerbahçe’nin durumuna bakacağız, bizim durumumuza bakacağız, ona göre de hazırlıklarımızı yapacağız.”



“Demek ki bu arkadaşımız maçları doğru takip etmiyor”

Bulut, bir soru üzerine medyayı takip edip etmediği konusuna değinerek, “Medya konusunda arkadaşlarımız var, onlar takip ediyorlar. Ben açıkçası çokta takip edemiyorum. Bugünlerde futbolcularımızın, daha doğrusu sahaya sürdüğüm genç arkadaşımın kilosundan bahsediliyor. Şuan o kişiyi burada görmüş olsam kilosunun ne olduğunu söylerdim. Demek ki bu arkadaşımız maçları doğru takip etmiyor. Futbolcuların hangi seviyede, hangi kalitede olduğunu bilmiyor. O yüzden bazen böyle boşuna yorumlar yapıyorlar. Bence doğru yorum yapılsın ve doğru eleştiri olsun. Biz her zaman doğru yapıldığında her şeye açığız. Ama bir şeye yorum yaparken, sallarken onun da bir seviyesi olsun” şeklinde konuştu.

Konferansın son bölümünde yabancı futbolcular Godson Azubuike ve Aly Cissokho’ya sorular yöneltildi. Azubuike sorulan soruya Türkçe cevap verince salonda gülüşmeler olurken, Cissokho ise bir soru üzerine, “Malatya’yı çok seviyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. Tabi Türkiye’de futbol biraz zor” şeklinde cevap verdi.