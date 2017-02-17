17 Şubat 2017 Cuma

Evkur Yeni Malatyaspor 3 puana şartlandı

Evkur Yeni Malatyaspor’da pazar günü oynanacak Büyükşehir Gaziantepspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

17 Şubat 2017 Cuma 09:46
Evkur Yeni Malatyaspor 3 puana şartlandı
  Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı-kırmızılı takımın idmanına sakat olan Murat Akça dışında tüm oyuncular katıldı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mehmet Sak da Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, yer hareketleri yapan futbolcular daha sonra teknik heyetin programı doğrultusunda teknik ve taktik bir çalışmaya geçti. Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşmasının taktiği şeklinde geçen çift kalede farklı oyunculara şans veren İrfan Buz, cezalı Ferhat ve Murat’ın yokluğunu doldurmak için arayışlara girdi. Savunma hattında Yiğitcan, Sadık ve Caner’in oynamasına kesin gözüyle bakılırken, sol bekte Osman ve Mehmet Sak’ın durumları o bölgede görev yapacak oyuncuyu belirleyecek.
Öte yandan Büyükşehir Gaziantepspor maçının pazar gününden pazartesine alınması Yeni Malatyaspor’un deplasman programını da olumsuz etkiledi. Gaziantep’e cumartesi gidecek sarı-kırmızılılar programını değiştirerek, pazar günü gitme kararı aldı.
İHA
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