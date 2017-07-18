Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yeni sezon öncesi güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampı için bugün Topuk Yaylası’nda bir araya gelecek.

Bu kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Malatya ekibinin hazırlık maçı programı ise şöyle:

22 Temmuz Cumartesi

Boluspor



25 Temmuz Salı

Tuzlaspor



27 Temmuz Perşembe

Adanaspor



Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampının ardından Ağustos’un ilk haftası gerçekleştirilecek TSYD Kupası maçlarına katılmak için Ankara’ya gidecek.

İHA