18 Temmuz 2017 Salı

Evkur Yeni Malatyaspor, 3 hazırlık maçı oynayacak

İkinci etap kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:45
Evkur Yeni Malatyaspor, 3 hazırlık maçı oynayacak
  Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yeni sezon öncesi güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampı için bugün Topuk Yaylası’nda bir araya gelecek.
Bu kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Malatya ekibinin hazırlık maçı programı ise şöyle: 
22 Temmuz Cumartesi 
Boluspor

25 Temmuz Salı 
Tuzlaspor 

27 Temmuz Perşembe 
Adanaspor

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampının ardından Ağustos’un ilk haftası gerçekleştirilecek TSYD Kupası maçlarına katılmak için Ankara’ya gidecek.
İHA
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