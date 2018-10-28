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Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

28 Ekim 2018 Pazar 19:09
Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)


Maçtan dakikalar (İlk yarı) 
5. dakikada Pereira’nın altıpas içine gönderdiği topa Boutaıb dokundu meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 
18. dakikada Donk cezasahasına girmeden yerden şutunu çekti top defansa çarparak auta çıktı. 
30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem şutunu çekti top auta çıktı. 
32. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça’nın şutu az farkla dışarı çıktı. 
36. dakikada Boutaıb’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Donald yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0 

Stat: Malatya Stadyumu 
Hakemler: Halis Özkahya xx Ceyhun Sesigüzel xx Hakan Yemişken xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guılherme xx, Murat xx, Boutaıb xx, Adem xx, Sadık xx, Pereıra xx, Donald xx, Murat Akça, Chebake xx, Erkan Kaş xx 
Yedekler: Ertaç, Gökhan, Eren, Ahmed, Aleksic, Mustafa, Munıru Rahman, Dia 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Rodrigues xx, Selçuk xx, Belhanda ? (Ahmet Çalık dk. 30 xx), Sinan xx, Linnes xx, Donk xx, Ndiaye xx, Ömer Bayram xx, Ozan Kabak xx 
Yedekler: İsmail, Maıcon, Ahmet Yılmaz, Yunus, Atalay, Recep, Celil, Muğdat 
Teknik Direktör: Fatih Terim 
Gol: Donald (dk. 36) (Evkur Yeni Malatyaspor) 
Sarı kart: Mariano (Galatasaray) 
(BT-BH-S) 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Galatasaray
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