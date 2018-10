Ev sahipliğini Malatya yapıyor

Müsabakaların başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı ile müsabakada yer alan sporcular katıldı.

Malatya’nın B1 Futbol müsabakalarına ev sahipliği yaptığını belirten Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı, “Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun müsabakaları Malatya’da yapmaları bizim için çok önemliydi. 9 takımın mücadele edeceği müsabakada 2 takım bir üst lige çıkacak. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyor, turnuvaya katılan takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“MALATYA’YI ÖNEMSİYORUZ”

Müsabakalar sonrasında iki takımın bir üst lige çıkacağını belirten Türkiye Göme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Güzel ilimiz Malatya’da B1 Futbol Yükselme grup maçlarımızı gerçekleştiriyoruz. Malatya Görme Engelliler Federasyonu için çok önemli. Malatya’da hem görme engelli kulüplerimizhemde Malatya’da Hacı Uğur Polat gibi bir Belediye Başkanımız var. Malatya’yı önemsiyoruz. Grup maçlarının centilmence geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İKİ TAKIMIMIZ BİR ÜST LİGE ÇIKACAK”

Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Engelli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Şunu çok iyi bilmemiz gerekir, her insan bir engelli adayıdır. İlimizde var olan engelleri ortadan kaldırarak, Malatya’yı engelsiz bir şehir haline getirmeliyiz. 9 görme engelli takımımızın mücadele edeceği müsabakaların sonunda iki takımımız bir üst lige çıkacak. Centilmence mücadelelerin olacağı maçları keyifle izleyeceğiz. Sizleri ve sporcu kardeşlerimizi Malatya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” sözlerini kaydetti.

Sporcularla yakından ilgilenerek sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat müsabakaların başlama vuruşunu yaparak beraberindekiler ile birlikte ilk maçı izledi. (Haber Merkezi)