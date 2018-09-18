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Ev sahibi Yazıhan, birinci Erzurum

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 1. Lig Yükselme C Grubu müsabakaları Yazıhan Belediyesi’nin organizasyonu ile Yazıhan ilçesinde gerçekleştirildi. İl dışından Atlı Cirit Spor Kulüpleri’nin katıldığı etkinlikte birinciliği Erzurum aldı.

Ev sahibi Yazıhan, birinci Erzurum

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 1. Lig Yükselme C Grubu müsabakaları Yazıhan Belediyesi’nin organizasyonu ile Yazıhan ilçesinde gerçekleştirildi. İl dışından Atlı Cirit Spor Kulüpleri’nin katıldığı etkinlikte birinciliği Erzurum aldı.

18 Eylül 2018 Salı 18:28
Ev sahibi Yazıhan, birinci Erzurum

Yazıhan’da 3 gün süren atlı cirit müsabakalarına Erzurum Sancak, Uşak Özkurtuluş, Kars Başköy Allahuekber Dağı ve Uşak Karun Atlı Cirit Spor Kulüpleri katıldı. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği müsabakaları çok sayıda vatandaşta yakından takip ederken, birinciliği Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı. Uşak Karun Atlı Cirit Spor Kulübü ikinci olurken, Uşak Özkurtuluş 3’üncü ve Kars Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde birinci gelen ekibin kupasını Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk verdi. Öztürk, belediye olarak bu müsabakaların Yazıhan ilçesinde gerçekleştirilmesi için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, cirit sporunun ilçede de gelişmesi adına belediye olarak her türlü desteği sunduklarını söyledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Spor Dalları FederasyonuYazıhan BelediyesiAtlı CiritErzurum
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