Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 2 – 1 mağlup ederek, ligde kalıcı olma yolunda dev bir adım atan Yeni Malatyaspor, renktaşlarına acımıyor. Süper Lig’de 17. Hafta maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olan kaplanlar sarı kırmızılı rakibini Khalid’in golüyle 1 – 0 mağlup etti. Kendi sahasında ilk yenilgisini alan Kayseri’nin aynı zamanda 8 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Kayserispor’un 4 tribünde aldığı e bloke cezası maça gelen seyirci sayısını ciddi bir şekilde düşürürken, karşılaşmayı 15.650 futbolsever izledi. Malatya ve çevre illerden maça giden yaklaşık 2 bin Malatyalı da tribünlerdeki yerini aldı. Galatasaray karşısındaki ilk 11’i sahaya süren Erol Bulut, oyuna ikinci yarı hamle tercihlerini de yine Dening, Rahman ve Adem’den yana kullandı... Tüm detaylar 15’te!

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada Boutaib’in pasında Murat Yıldırım gelişine sert vuruşunu kaleci Lung kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Meza’nın şutunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Atila Turan’ın pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahasına girip ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’tan döndü.

22. dakikada ceza sahasına giren Deniz Türüç’ün şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

BU GOLÜN SANTRASI YOK!

45. dakika Malatyalı futbolseverler tribünlerdeki 44. Dakika şovunu bitirmemişti ki Yeni Malatyaspor’un golü geldi. Hücuma organize bir şekilde çıkan sarı kırmızılı temsilcimizde Pereira'nın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada Atila Turan’ın pasında Bia yakın mesafeden kaleye vurdu. Ertaç, çizgi üzerinde ayaklarıyla net bir pozisyonu önledi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Şamil’in sert şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

82. dakikada Kana Bıyık’ın ortasında kaleci Ertaç topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada Deniz Türüç’ün şutunda top az farkla auta çıktı.

90. dakikada maçın hakemi 5 dakika uzatma gösterdi. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmazken, Yeni Malatyaspor zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Bu galibiyetle 22 puana yükselip 10. Sıradaki yerini sağlamlaştıran Yeni Malatyaspor alt sıralarla arasındaki puan farkını 8’e çıkardı, ikinci yarı öncesi rahat bir nefes aldı. Galatasaray’dan sonra Kayseri’yi de mağlup eden Yeni Malatyaspor, toplamda 6 galibiyetine imza attı. Sarı kırmızılı ekibimizde Khalid 9 gole ulaşırken, krallık yarışında 4. Sıraya yerleşti, Umut Bulut’u yakaladı. Kayesir’de son 5 maçta 6 gol atan Umut Bulut’da serisine son verilen isim oldu. 9 günlük iznin ardından 3 Ocak’ta Antalya’da toplanacak Yeni Malatyaspor,devreye moralli girmiş oldu.































FATİH AVCI