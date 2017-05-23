Tarihi maçı Malatyalılar, Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın desteği ile Soykan Meydanında dev ekranda izledi. THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe 80-64'lük skorla Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon olması ile vatandaşlar büyük sevinç gösterisinde bulundu. Meşaleler yakarak sloganlar atan taraftarlar Avrupa Şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Meydanda toplanan 200 kişilik grup sık sık Fenerbahçe lehine sloganlar atarak, gece geç saatlere kadar dağılmadı.
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