23 Mayıs 2017 Salı

Euroleague şampiyonluğu Malatya’da kutlandı!

THY Euroleague finalinde Fenerbahçe’nin, Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Avrupa Şampiyonu olması Malatya’da da coşkuyla kutlandı.

23 Mayıs 2017 Salı 12:05
Euroleague şampiyonluğu Malatya’da kutlandı!

  Tarihi maçı Malatyalılar, Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın desteği ile Soykan Meydanında dev ekranda izledi. THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe 80-64'lük skorla Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon olması ile vatandaşlar büyük sevinç gösterisinde bulundu. Meşaleler yakarak sloganlar atan taraftarlar Avrupa Şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Meydanda toplanan 200 kişilik grup sık sık Fenerbahçe lehine sloganlar atarak, gece geç saatlere kadar dağılmadı.

İHA
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