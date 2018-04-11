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Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings

Eurocup Final serisi ilk maçının en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka’nın Amerikalı basketbolcusu Will Cummings oldu.Eurocup Final serisinin ilk maçında Darüşşaka, deplasmanda uzatmaya giden maçta Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 81-78...

Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings

Eurocup Final serisi ilk maçının en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka’nın Amerikalı basketbolcusu Will Cummings oldu.Eurocup Final serisinin ilk maçında Darüşşaka, deplasmanda uzatmaya giden maçta Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 81-78...

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:59
Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings

Eurocup Final serisi ilk maçının en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka’nın Amerikalı basketbolcusu Will Cummings oldu.

Eurocup Final serisinin ilk maçında Darüşşaka, deplasmanda uzatmaya giden maçta Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 81-78 geçerek, bir adım öne geçmişti. Bu karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile yıldızlaşan Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Will Cummings, ilk maçın MVP’si seçildi. Cummings, bu ödülü alırken 25 verimlilik puanı yaptı. Normal sezon MVP’si Scottie Wilbekin ise 24 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile oynayarak aldığı 23 verimlilik puanıyla müsabakayı tamamladı.

Kuban’da ise Dmitry Kulagin 18 sayı, 6 ribaund ve 7 asist sonucunda elde ettiği 24 verimlilik puanıyla oynadı.
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