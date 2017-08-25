Yarın Süper Lig’in 3. Haftasında Antalyaspor ile İnönü Stadı’nda karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle yapılan son 2 antrenmanda rakibin gol ayaklarını nasıl durduracağının hesabını yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, çalışmalarını bu yönde sıklaştırdı.

SAĞLAM’DAN SAVUNMAYA AYAR!

Sivasspor maçında Kone’yi unutarak, iyi giden oyunu yedirdiği hatalı gol yüzünden mağlubiyete giden bir karşılaşma haline getiren Murat Akça’yı kulübeye çekmeye hazırlanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yeni transfer Mina’yı taktik çalışmalarda A takımı temsil eden yeşil yelekle denemesi dikkat çekti. Mina ile özel olarak konuşan Sağlam, milli oyuncunun kendisini fiziksel olarak hazır hissettiğini söylemesiyle tamamen kararlarını bu oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı. Nasri, Eto’o gibi hücumda dünya yıldızlarına sahip kırmızı beyazlıları durdurmanın planlarını arayan Sağlam, savunmada Arturo Mina, Yalçın, Cissokho ve İssam Chebeke özel çalışmalar yaptırdı.

MİNA: TARAFTARIMIZLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Dünya yıldızlarını savunmada durdurmak için hazır olduğu mesajını antrenmanı takip eden gazetecilere de veren Arturo Mina, taraftarla buluşacağı için sabırsızlandığını söyledi. Mina, “Öncelikle beni Malatya’da güzel karşılayan ve hoş geldiniz diyen herkese teşekkür ederim. Mina burada gayet iyi, mutlu ve çok çalışarak güzel işler yapacak. Daha önce Beşiktaş ile adım anılmış olabilir ama kulüple hiçbir konuşmam olmadı. Yeni Malatyaspor’a gelmeden önce başkanımızla bir görüşmem oldu ve buraya gelmeye karar verdim. Ben şuan kendimi hazır hissediyorum ve bu hafta sonu oynamayı bekliyorum. Taraftarlarımızı da mutlaka bizleri desteklemeleri için stada bekliyorum. Onlarla kendi evimizde buluşacağımız için heyecanlıyım ve sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Rakibimizin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu biliyoruz ama biz de kendi hedeflerimiz için mücadele eden bir takımız” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI