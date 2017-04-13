3, 4 ve 5 TL’den satışa sunulan 9 bin 500 biletten 7 bini sadece 2 gün içinde bitti. Kapalı ve maraton tribünü ve çevreyolu tarafındaki kale arkası tamamen satılırken, yönetim kurulu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafındaki kale arkasının satışına geçileceğini belirtti. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu kritik maçta yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler, müsabaka hafta içi olmasına rağmen maça büyük ilgi gösteriyor. Salı günü saat 12.00’den itibaren satışa sunulan maç biletlerini Passolig gişelerinden uzun kuyruklar sonucu alan taraftarlar Eskişehirspor maçına şampiyonluk yolunda kırılma gözüyle baktıklarını ifade ediyor. Taraftarın Passolig gişelerinde uzun kuyruklar oluşturması üzerine harekete geçen yönetim, kart basımı ve bilet satımı yapan yeni bir gişenin açılmasını sağlayarak, dört gişeden işlem yaptırıyor.

İHA