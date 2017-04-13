Eskişehirspor maçı biletlerinin büyük bölümü 2 gün içinde tükendi
Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 ayı aşkın süredir iç saha maçlarından mahrum bıraktığı Malatyalı futbolseverler, 18 Nisan Salı akşamı oynanacak Eskişehirspor maçının biletlerinin büyük bir bölümünü 2 gün içerisinde tüketti.
13 Nisan 2017 Perşembe 14:40
3, 4 ve 5 TL’den satışa sunulan 9 bin 500 biletten 7 bini sadece 2 gün içinde bitti. Kapalı ve maraton tribünü ve çevreyolu tarafındaki kale arkası tamamen satılırken, yönetim kurulu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafındaki kale arkasının satışına geçileceğini belirtti. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu kritik maçta yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler, müsabaka hafta içi olmasına rağmen maça büyük ilgi gösteriyor. Salı günü saat 12.00’den itibaren satışa sunulan maç biletlerini Passolig gişelerinden uzun kuyruklar sonucu alan taraftarlar Eskişehirspor maçına şampiyonluk yolunda kırılma gözüyle baktıklarını ifade ediyor. Taraftarın Passolig gişelerinde uzun kuyruklar oluşturması üzerine harekete geçen yönetim, kart basımı ve bilet satımı yapan yeni bir gişenin açılmasını sağlayarak, dört gişeden işlem yaptırıyor.
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