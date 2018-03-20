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Eskişehirspor bir puan silme cezasından daha kurtuldu

Eskişehirspor kurucularından ve eski başkanlarından Aydın Begiter, İbrahim Sissokko’nun yetiştirme bedelini ödeyerek kulübü puan silme cezasından kurtardı.Puan silme cezası ile karşı karşıya kalan Eskişehirspor’un imdadına eski başkanlardan...

Eskişehirspor bir puan silme cezasından daha kurtuldu

Eskişehirspor kurucularından ve eski başkanlarından Aydın Begiter, İbrahim Sissokko’nun yetiştirme bedelini ödeyerek kulübü puan silme cezasından kurtardı.Puan silme cezası ile karşı karşıya kalan Eskişehirspor’un imdadına eski başkanlardan...

20 Mart 2018 Salı 16:55
Eskişehirspor bir puan silme cezasından daha kurtuldu

Eskişehirspor kurucularından ve eski başkanlarından Aydın Begiter, İbrahim Sissokko’nun yetiştirme bedelini ödeyerek kulübü puan silme cezasından kurtardı.

Puan silme cezası ile karşı karşıya kalan Eskişehirspor’un imdadına eski başkanlardan ve Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter yetişti. Eskişehirspor’un eski oyuncularından İbrahim Sissokko’nun yetiştirme bedeli olan 30 bin euro, Panathinaikos Athen kulübüne Begiter tarafından ödendi. Kulübün olası puan silme cezasını ortadan kaldıran Aydın Begiter’e, Eskişehirspor’un resmi sitesinden yapılan açıklama ile teşekkür edildi.
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