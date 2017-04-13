Aylar sonra takımlarını Malatya’da yeniden ağırlayacak olmanın özlemini çeken Malatyalı futbolseverler, Eskişehirspor maçına olağanüstü bir ilgi gösteriyor. 18 Nisan Salı akşamı oynanacak karşılaşmaya henüz 5 gün olmasına rağmen ilk etapta satışa sunulan 7 bin biletin 5 bini tükendi.

“GİŞE SAYILARINI ARTIRDIK”

Taraftarların yoğun ilgisi hakkında bilgiler veren kulüp müdürü Selçuk Günaydın, “Bu hafta oynayacağımız maçın önemi malum. Malatyalı taraftarlarımızı bu zorlu maçta yanımızda görmek için yönetim kurulumuz zaten biletlerin fiyatlarını düşürdü. Görüyoruz ki hem yönetimin bu kararı hem de taraftarımızın şampiyonluğa giden takımlarına özlemi bilet satışlarına yansımış. Sadece ilk gün 24 saat dolmadan 2600 bilet alıcı buldu. Dün ve bugün gerçekleştirilen satışlar sonunda kapalı ve maraton tribünümüz tamamen doldu. Çevre yolu tarafındaki kale arkasının satışları da başladı. Bu alanın da dolmasıyla bu kez Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafındaki kale arasındaki bölümü satışa sunacağız. Kapasitemiz zaten 10.500 kişilik. Misafir takım ve güvenlik için ayrılan bölümlerin dışında 9.500 civarında koltuğumuz bulunuyor. Futbolcularımız ve teknik heyet bize sık sık stat dolar mı diye soruyor. Biz Malatyalıların salı akşamı İnönü Stadı’nı uzun yıllar unutulmayacak bir atmosfere sokacaklarına inanıyoruz. Passolig gişesiyle ilgili gelen talepler vardı. Stat önünde bir kart basımı daha yapılacak ve bir gişe daha açılacak. Yani 2 gişede kart basılacak, 2 gişede maç bileti satılacak.” İfadelerini kullandı.

İlk gün 2600 satıldı

İkinci gün 1000

İki gişe passolig 2 gişe bilet basıyor.

FATİH AVCI