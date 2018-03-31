Eskişehir Basket’in rakibi Darüşşafaka Basketbol

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşfaka Basketbol ile mücadele edecek Eskişehir Basket, rakibini yenerek mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Art arda 9 maçta parkeden mağlubiyet üzüntüsüyle ayrılarak 9’uncu sıraya gerileyen Eskişehir Basket, 23. hafta karşılaşmasında kendi evinde 6’ncı basamakta bulunan ve Play-Off’u hedefleyen Darüşşafaka Basketbol’u konuk edecek. Hafta boyunca oldukça yoğun bir antrenman programından geçen siyah-kırmızılı ekip, maça hazır hale geldi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Koç Josep Maria Berrocal, kazanacakları bir mücadelenin ardından çıkışa geçeceklerini belirtti.

Eskişehir Basket’te sakatlık sıkıntısı

Sportif sakatlık yaşayan Eskişehir Basket oyuncuları Yunus Emre Sonsırma, E. J. Rowland ve Sean Marshall, uzun süredir forma giyemiyor. Siyah-kırmızılı takımın deneyimli oyuncuları, Darüşşafaka Basketbol maçında da parkeye çıkamayacak. Oyun kurucuların yokluğunda deneyimli oyuncu Buğrahan Tuncer’e Fenerbahçe maçında olduğu gibi büyük iş düşecek.

Bilet satışı sürüyor

Öte yandan, 1 Nisan Pazar günü saat 19.30’da Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanacak olan Eskişehir Basket-Darüşşafaka Basketbol maçının bilet satışı devam ediyor.