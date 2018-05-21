Eskihellaç Fransa yolcusu

Yeni Malatyaspor’un 21 yaşındaki orta saha sol mevkiinde forma giyen oyuncusu Mustafa Eskihellaç, U20 Milli Takımı’ndan davet aldı. Genç oyuncu, U20 Milli Takımı’nın 26 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenecek olan Maurice Revello Turnuvası’nda yer alacak. Mustafa Eskihellaç, Yeni Malatyaspor’da 2 karşılaşmada 25 dakika görev aldı. Gelecek vadeden oyuncular arasında yer alan Eskihellaç, teknik direktör Erol Bulut’un da gözdeleri arasında yer alıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de Kavacık’ta toplanacak. 4’er takımlı 3 grupta toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada Türkiye; Kanada, Japonya ve Portekiz ile birlikte C Grubu’nda yer alacak. Organizasyonda ayrıca İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, İskoçya ve Togo da mücadele edecek.

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