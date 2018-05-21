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Eskihellaç Fransa yolcusu

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç, U21 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Sarı-kırmızılı oyuncu 26 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Maurice Revello Turnuvası’nda milli formayı giyecek.

Eskihellaç Fransa yolcusu

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç, U21 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Sarı-kırmızılı oyuncu 26 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Maurice Revello Turnuvası’nda milli formayı giyecek.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:20
Eskihellaç Fransa yolcusu

Yeni Malatyaspor’un 21 yaşındaki orta saha sol mevkiinde forma giyen oyuncusu Mustafa Eskihellaç, U20 Milli Takımı’ndan davet aldı. Genç oyuncu, U20 Milli Takımı’nın 26 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenecek olan Maurice Revello Turnuvası’nda yer alacak. Mustafa Eskihellaç, Yeni Malatyaspor’da 2 karşılaşmada 25 dakika görev aldı. Gelecek vadeden oyuncular arasında yer alan Eskihellaç, teknik direktör Erol Bulut’un da gözdeleri arasında yer alıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de Kavacık’ta toplanacak. 4’er takımlı 3 grupta toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada Türkiye; Kanada, Japonya ve Portekiz ile birlikte C Grubu’nda yer alacak. Organizasyonda ayrıca İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, İskoçya ve Togo da mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporMustafa EskihellaçU21
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