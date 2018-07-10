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Eski yıldız oyuncu imzayı attı!

Eski yıldız oyuncu imzayı attı!

10 Temmuz 2018 Salı 10:42
Eski yıldız oyuncu imzayı attı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Bobo, Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda devam eden Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alanya temsilcisi, bu bağlamda Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney’de forma giyen 33 yaşındaki Bobo’yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bobo’nun bugün gündemde olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Zaten günlerdir Bobo geldi, gitti diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İKİNCİ EVİM, İKİNCİ VATANIM”

Bobo ise konuşmasına Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek başladı. Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğu belirten Brezilyalı, "Burası bildiğim ülke, en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum” diye konuştu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor ve Gremio formaları giyen Bobo, Sydney formasıyla son iki sezonda çıktığı 57 maçta 43 gol atmayı başardı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
BoboAlanyasporSpor Toto Süper Lig
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