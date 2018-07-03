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Eski Malatyalıya kamp şoku!

Yeni Malatyaspor’un eski oyuncusu Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı, Bolu’da kampa katılmak için otele giriş yaptığı sırada, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına alındı.

Eski Malatyalıya kamp şoku!

Yeni Malatyaspor’un eski oyuncusu Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı, Bolu’da kampa katılmak için otele giriş yaptığı sırada, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına alındı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:05
Eski Malatyalıya kamp şoku!

Edinilen bilgiye göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Caner Arıcı, Bolu’da kamp yapan takımına katılmak için sabah saatlerinde Karacasu Beldesi’nde bulunan otele giriş yaptığı sırada, otelin sisteminden hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Otel yetkililerinin durumu jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Caner Arıcı’yı, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arıcı, gazetecilerin hakkındaki iddialarını sorması üzerine, “Yakalama kararı yok. Trafik cezasını ödememişim o kadar” dedi. Arıcı, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından kampa geri döndü. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporCaner Arıcı
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