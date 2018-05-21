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Eski Malatyalılar Süper Lig’e döndü!

Yeni Malatyaspor’a geçtiğimiz sezon Süper Lig kapılarını açan iki isim Sedat Ağçay ve Hakan Canbazoğlu bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. 36 yaşındaki Sedat Ağçay Ankaragücü’nü, finalde 4 penaltı ve sayısız kurtarışa imza atan Hakan Canbazoğlu BŞ. Erzurumspor’u Süper Lig’e taşıdı.

Eski Malatyalılar Süper Lig’e döndü!

Yeni Malatyaspor’a geçtiğimiz sezon Süper Lig kapılarını açan iki isim Sedat Ağçay ve Hakan Canbazoğlu bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. 36 yaşındaki Sedat Ağçay Ankaragücü’nü, finalde 4 penaltı ve sayısız kurtarışa imza atan Hakan Canbazoğlu BŞ. Erzurumspor’u Süper Lig’e taşıdı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:21
Eski Malatyalılar Süper Lig’e döndü!

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasında ciddi emekleri olan takım kaptanı Sedat Ağçay ve kaleci Hakan Canbazoğlu bu yıl da Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdiler. Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giyen Sedat Ağçay, bu yıl Ankaragücü ile lig ikincisi olarak Süper Lig’e çıktı. Yeni Malatyaspor’da 13 maç forma giyen Hakan Canbazoğlu ise Gazişehir Gaziantep – Büyükşehir Erzurumspor’un play off final maçına damga vurdu. Kullanılan 7 penaltıdan 4’ünü kurtaran Hakan Erzurum’un şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Her iki oyuncu da geçtiğimiz sezon sonunda Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporSüper Lig
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