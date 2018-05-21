Eski Malatyalılar Süper Lig’e döndü!

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasında ciddi emekleri olan takım kaptanı Sedat Ağçay ve kaleci Hakan Canbazoğlu bu yıl da Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdiler. Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giyen Sedat Ağçay, bu yıl Ankaragücü ile lig ikincisi olarak Süper Lig’e çıktı. Yeni Malatyaspor’da 13 maç forma giyen Hakan Canbazoğlu ise Gazişehir Gaziantep – Büyükşehir Erzurumspor’un play off final maçına damga vurdu. Kullanılan 7 penaltıdan 4’ünü kurtaran Hakan Erzurum’un şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Her iki oyuncu da geçtiğimiz sezon sonunda Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.

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