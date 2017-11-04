Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda dün yapıldı. Kura çekimine TFF yetkilileri ve Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz'ün de aralarında bulunduğu kulüp temsilcileri katıldı. 4. Tur’da Ofspor’u 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor 5. Tur’da Osmanlıspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takımın TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesinde başrolde bulunan İrfan Buz’un çalıştırdığı Osmanlıspor ile kupada karşılaşacak olması Yeni Malatyasporlu taraftarlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçlarında eşleşmeler şöyle gerçekleşti.
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malayaspor
Akın Çorap Giresun - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Grand Medical Manisaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Kayserispor - Eyüpspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Batman Petrolspor A.Ş. - Atiker Konyaspor
Kasımpaşa - Noluspor
Adanaspor - Bursasapor
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