04 Kasım 2017 Cumartesi

Eski dostlar karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçlarında eşleşmeler belli oldu. 4. Tur’da Ofspor’u eleyen Yeni Malatyaspor 5. Tur’da eski teknik direktörü İrfan Buz’un başında bulunduğu Osmanlıspor ile eşleşti.

03 Kasım 2017 Cuma 11:44
Eski dostlar karşı karşıya

  Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda dün yapıldı. Kura çekimine TFF yetkilileri ve Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz'ün de aralarında bulunduğu kulüp temsilcileri katıldı. 4. Tur’da Ofspor’u 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor 5. Tur’da Osmanlıspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takımın TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesinde başrolde bulunan İrfan Buz’un çalıştırdığı Osmanlıspor ile kupada karşılaşacak olması Yeni Malatyasporlu taraftarlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçlarında eşleşmeler şöyle gerçekleşti.

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malayaspor

Akın Çorap Giresun - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Beşiktaş - Grand Medical Manisaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Kayserispor - Eyüpspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Batman Petrolspor A.Ş. - Atiker Konyaspor

Kasımpaşa - Noluspor

Adanaspor - Bursasapor

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporOsmanlısporIrfan Buz

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