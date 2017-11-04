04 Kasım 2017 Cumartesi

Eski Belediye Meydanı’na Passolig gişeleri kuruldu

Daha önce Malatya İnönü Stadı önünde hizmet veren Passolig bilet gişesi bulunduğu yerden kaldırılarak, Eski Belediye Meydanı’na yerleştirildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:21
Eski Belediye Meydanı’na Passolig gişeleri kuruldu
  Taraftarların müsabaka biletlerine erişimi noktasında yaşadığı sıkıntıları göz önüne aldığı belirtilen yönetim, İnönü Stadı önünde bulunan gişelerin ikisini buradan kaldırtarak Eski Belediye Meydanı önüne kurdurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın ligde aldığı başarılı sonuçlar sonrası bu hafta Malatya’da oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasına taraftarımızın büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Taraftarlarımızın bize ulaşan talepleri doğrultusunda müsabaka biletlerine erişim artık en merkezi noktadan sağlanacak. Bu hafta oynayacağımız Medipol Başakşehir müsabakasına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Yeni açılan gişeyle birlikte müsabaka biletleri toplam 3 noktadan satılıyor” denildi.
Malatyalı taraftarların, 5 Kasım Pazar günü oynanacak Evkur yeni Malatyaspor -Medipol Başakşehir müsabakasının biletlerine yeni stadyum önü, İnönü Stadyumu ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden ulaşabilecekleri belirtildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahPassolig Gişeleri

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