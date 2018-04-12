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Erzurum’da 2026 Kış Olimpiyatları’na hazırlık toplantısı yapıldı

Türkiye’den Erzurum’un aday adayı olduğu ve 7 ülkenin yarıştığı 2016 Kış Olimpiyatları öncesinde Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.Valilik toplantı salonunda Vali Azizoğlu, Büyükşehir Belediye...

Erzurum’da 2026 Kış Olimpiyatları’na hazırlık toplantısı yapıldı

Türkiye’den Erzurum’un aday adayı olduğu ve 7 ülkenin yarıştığı 2016 Kış Olimpiyatları öncesinde Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.Valilik toplantı salonunda Vali Azizoğlu, Büyükşehir Belediye...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:53
Erzurum’da 2026 Kış Olimpiyatları’na hazırlık toplantısı yapıldı

Türkiye’den Erzurum’un aday adayı olduğu ve 7 ülkenin yarıştığı 2016 Kış Olimpiyatları öncesinde Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilgili kurum ve spor müdürlerinin katılımıyla 2026 Kış Olimpiyatları hazırlık toplantısı gerçekleşti.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları için Türkiye’den Erzurum, Avusturya’dan Graz, Kanada’dan Calgary, İtalya’dan Milan Torino, Japonya’dan Sappora, İsveç’ten Stockholm ve İsviçre’den Sion illerinin aday adayı oldukları ifade ederek önümüzdeki 7 Mayıs tarihinde komitenin eleme yaparak 3 ili finale kaldıracaklarını belirtti.

Bunun için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Vali Azizoğlu, “Erzurum daha önceden de olimpiyatlara ev sahipliği yapmış, bu konuda tecrübeli bir kentimiz. 2026 Kış Olimpiyatları’nın Erzurum’da yapılması için çaba sarf edeceğiz, eksiklikleri gözden geçireceğiz. Bugün de bunun için bir toplantı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Toplantıda daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenli tarafından slayt eşliğinde sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıda 2026 Kış Olimpiyatları’nın Erzurum’a alınması halinde 20-30 milyar Dolarlık kente yatırım katkısı sağlayacağı vurgulandı.
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