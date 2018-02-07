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Erzincan'da gençler masa tenisi müsabakaları başladı

Erzincan Okul Sporlarında grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

Erzincan'da gençler masa tenisi müsabakaları başladı

Erzincan Okul Sporlarında grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 15:35
Erzincan'da gençler masa tenisi müsabakaları başladı

Okul Sporları Gençler Masa Tenisi grup müsabakaları Erzincan’da başladı. Okul Sporlarının 2017-2018 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Erzincan Okul Sporlarında grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Okul Sporlarının 2017-2018 faaliyet programında yer alan Genç kızlar ve genç erkekler masa tenisi grup müsabakaları 10 kız, 11 erkek olmak üzere 21 takımın katılımıyla Erzincan’da başladı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda başlayan müsabakalarda sporcular tüm hünerlerini sergiliyor. Müsabakalar 7-9 şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirilen Masa tenisi grup müsabakalarında her ilden 3 takım Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Müsabakalar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.


Erzincan’da gerçekleştirilen Okul sporları gençler masa tenisi grup müsabakalarında erkeklerde; Bingöl, Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Tokat, Kayseri, Trabzon, Adana, Ankara ve İstanbul illerinden gelen takımlar yarışırken, kızlarda ise Ankara, Sivas, Elazığ, Malatya, Erzincan, Kayseri, Ordu, Tokat, Yozgat ve Erzurum illerinden gelen takımlar mücadele ediyor.busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 07.02.2018 15:38
Anahtar Kelimeler:
MalatyaMüsabakaErzincan Okul Sporları
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