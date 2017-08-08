08 Ağustos 2017 Salı

Ertuğrul Sağlam ve futbolcular Malatya’ya ayakbastı, havalimanı yıkıldı! Sevgi seli

Süper Lig’e yükseldikten sonra tesisler ve antrenman sahaları bakımda olduğu için bir daha takımlarını göremeyen sarı kırmızılı futbolseverler muratlarına önceki gün erdi. Ankara’da katıldığı turnuvadan sonra Malatya’ya gelen Yeni Malatyaspor’lu futbolcular ve teknik heyet coşkulu bir kalabalık tarafından hava limanında karşılandı. Cissokho, Barazite, Farnolle gibi yeni transferlerle bol bol fotoğraf çektiren futbolseverler meşalelerle şov yaptı.

08 Ağustos 2017 Salı 10:46
Ertuğrul Sağlam ve futbolcular Malatya’ya ayakbastı, havalimanı yıkıldı! Sevgi seli

  Ankara’da oynadığı TSYD Turnuvası’nın ardından Malatya’ya gelen Yeni Malatyaspor’u havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Hazırlık kampı süresince ve yaz tatili boyunca tam 2 ay Malatya’dan uzak kalan sarı-siyahlı takımı havaalanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarın tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında uzun süre havaalanından ayrılmayan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

FUTBOLCULAR BU İLGİYİ BEKLEMİYORDU
  Sürpriz karşılama için taraftara teşekkür eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelip bizi bu şekilde karşılamanızı inancınızın bir yansıması olarak kabul ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik ruhuyla bu sezon bizim için güzel geçer. Ayaklarınıza sağlık, bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Taraftarın sıcak ilgisi karşısında bazı yabancı oyuncuların şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü. Tüm futbolculara yakın ilgi gösteren taraftarlar, en çok Cissokho, Necar Barazite, Azubuike, Farnolle ve Ertuğrul Sağlam ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra yaktıkları meşaleler eşliğinde şarkılar söyleyip halaylar çeken taraftarlar, olaysız bir şekilde hava limanından ayrıldı. 















FATİH AVCI
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