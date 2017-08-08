Ankara’da oynadığı TSYD Turnuvası’nın ardından Malatya’ya gelen Yeni Malatyaspor’u havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Hazırlık kampı süresince ve yaz tatili boyunca tam 2 ay Malatya’dan uzak kalan sarı-siyahlı takımı havaalanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarın tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında uzun süre havaalanından ayrılmayan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

FUTBOLCULAR BU İLGİYİ BEKLEMİYORDU

Sürpriz karşılama için taraftara teşekkür eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelip bizi bu şekilde karşılamanızı inancınızın bir yansıması olarak kabul ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik ruhuyla bu sezon bizim için güzel geçer. Ayaklarınıza sağlık, bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Taraftarın sıcak ilgisi karşısında bazı yabancı oyuncuların şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü. Tüm futbolculara yakın ilgi gösteren taraftarlar, en çok Cissokho, Necar Barazite, Azubuike, Farnolle ve Ertuğrul Sağlam ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra yaktıkları meşaleler eşliğinde şarkılar söyleyip halaylar çeken taraftarlar, olaysız bir şekilde hava limanından ayrıldı.

































FATİH AVCI